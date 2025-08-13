Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское, Каменское, Юрковка, Новоандреевка Запорожской области и Бургунка Херсонской области. Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов и военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.