Группировка «Восток» продолжила продвижение в зоне СВО

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Днепропетровской области и ДНР, противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, и Сосновки в Днепропетровской области, а также Искры в Донецкой Народной Республике.
«ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155 мм самоходных артиллерийских установки Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.