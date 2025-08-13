Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Петровское Луганской Народной Республики и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.