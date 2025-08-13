Ричмонд
ПВО за сутки сбила 240 украинских беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе СВО за сутки сбила четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых бомб и 240 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.