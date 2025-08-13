ВС России освободили два села в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики.
«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар семи бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам в районе трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 170 военнослужащих, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада боеприпасов.
«Запад» передвинулся на выгодные рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка ДНР, Петровское ЛНР и Ковшаровка Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину Senator, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 12 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей “Казак”, пикап и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоселовка, Вороное, Великомихайловка, Сосновка Днепропетровской области и Искра ДНР.
Потери ВСУ за сутки: до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab, две станции РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское, Каменское, Юрковка, Новоандреевка Запорожской области и Бургунка Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 65 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, а также пять складов боеприпасов и военно-технического имущества.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS;
- девять управляемых авиационных бомб;
- 240 БПЛА самолетного типа.