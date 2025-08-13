Главное из брифинга Минобороны 13 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину Senator, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.