WG: ситуация для ВСУ на красноармейском направлении стала критической

Сержант Станислав Бунятов с позывным «Осман» написал в соцсети: «Подобные прорывы — результат неверной оценки собственных сил и возможностей, а также недооценки потенциала противника». Он добавил: «Противник не появляется внезапно и не совершает такие прорывы мгновенно. Были подготовительные действия, атаки на слабые места обороны, обстоятельства, указывающие на возможные последствия, но своевременной реакции на них не последовало».