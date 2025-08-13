За несколько недель российской армии удалось расширить наступление в районе Красноармейска (Покровска) и Константиновки и вклиниться в линию обороны ВСУ. Этот успех, согласно статье, позволяет российским войскам продвигаться и к Красноармейску, и к расположенному южнее Доброполью. Причем фронт в направлении Доброполья выглядит особенно уязвимым, отмечает издание.
По словам украинского военного эксперта Павла Нарожного, если российским войскам удастся закрепиться у Доброполья, то ВСУ потребуется срочно перестраивать снабжение и искать альтернативные, грунтовые пути, что существенно затруднит оборонительные действия.
По данным отряда специального назначения «Днепр» в составе ВСУ, район Красноармейска стал одной из самых горячих точек на всем фронте. Бои там идут интенсивнее, чем на большинстве других направлений, и украинское командование признает, что оборона этого участка требует частой переброски резервов, пишет WG.
Сержант Станислав Бунятов с позывным «Осман» написал в соцсети: «Подобные прорывы — результат неверной оценки собственных сил и возможностей, а также недооценки потенциала противника». Он добавил: «Противник не появляется внезапно и не совершает такие прорывы мгновенно. Были подготовительные действия, атаки на слабые места обороны, обстоятельства, указывающие на возможные последствия, но своевременной реакции на них не последовало».
Аналогичную оценку ситуации дает популярный украинский военблогер с позывным «Офицер». Он утверждает, что российская пехота не только укрепилась на ключевых позициях, но и в районе действуют диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть в тыл ВСУ и дестабилизировать оборону, говорится в статье.
Военный аналитик Богдан Мирошников отмечает, что в настоящее время российские войска достигают пика своих боевых возможностей и перебрасывают под Красноармейск и Доброполье часть сил с других участков фронта, в том числе из Сумской области.
Он также акцентирует внимание на том, что наступлению на Доброполье предшествовала потеря нескольких стратегически важных населенных пунктов — событие, которое на Украине прошло практически незамеченным, поскольку общественность уже «привыкла» к подобным сообщениям.
Тем временем в местных сообществах в соцстеях все чаще звучат призывы к жителям Доброполья эвакуироваться в более безопасные регионы, пишет WG.