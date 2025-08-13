Ричмонд
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ

ТОКМАК, 13 авг — РИА Новости. Штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Белый» рассказал, как самостоятельно уничтожил в боях за населенный пункт Работино в Запорожской области около двух взводов украинских боевиков.

Источник: © РИА Новости

По его словам, в течение 21 дня он скрытно перемещался в тылу врага, корректировал огонь артиллерии, действия подразделений, а также снабжал бойцов своего взвода трофеями.

«Подстрелил одного (врага — ред.), у него была рация, по его рации я раскрыл все их точки… Ночью в тепловизор смотрю, с такой точки на такую они пришли. На карте отметил, передал координаты. Также минометы вскрывал», — рассказал «Белый» журналистам.

Штурмовик уточнил, что занял позицию в полуразрушенном доме, который по всем признакам не подходил для укрытия ВСУ, что помогло ему оставаться долгое время незамеченным.

«Растаскивал еду, раздавал (бойцам своего подразделения — ред.)… Я когда отстреливал противника, у них и сушеное мясо было, вкусняшек у них много разных было. Поэтому ближайшим (штурмовикам ВС РФ — ред.), кто ко мне рядом сидел, я им разносил еду… Моими руками 12 человек (бойцов ВСУ было уничтожено — ред.)», — рассказал «Белый».

При этом благодаря помощи своего командира, который корректировал его действия, «Белый» уничтожил около двух взводов украинских боевиков.

После успешно выполненной задачи командование приняло решение присвоить бойцу звание лейтенанта. Кроме того, «Белый» представлен к высшей награде — «Герой России».