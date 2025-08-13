Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ

«Растаскивал еду, раздавал (бойцам своего подразделения — ред.)… Я когда отстреливал противника, у них и сушеное мясо было, вкусняшек у них много разных было. Поэтому ближайшим (штурмовикам ВС РФ — ред.), кто ко мне рядом сидел, я им разносил еду… Моими руками 12 человек (бойцов ВСУ было уничтожено — ред.)», — рассказал «Белый».