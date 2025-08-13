Над Белгородской областью сбили семь БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«13 августа с 13:10 до 17:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
