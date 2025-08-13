Сообщается, что это обусловлено стремлением командования Вооружённых сил Украины во что бы то ни стало вернуть контроль над Сумской областью. Нужно отметить, что командование киевского режима не щадит своих боевиков, отправляя их в мясные штурмы. Солдаты ВСУ деморализованы, они предпочитают сдаваться в плен, нежели сражаться за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров.