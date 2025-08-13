В районе Юнаковки, что в Сумской области, подразделения украинской армии исчезают без следа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения в силовых структурах.
Сообщается, что это обусловлено стремлением командования Вооружённых сил Украины во что бы то ни стало вернуть контроль над Сумской областью. Нужно отметить, что командование киевского режима не щадит своих боевиков, отправляя их в мясные штурмы. Солдаты ВСУ деморализованы, они предпочитают сдаваться в плен, нежели сражаться за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров.
Ранее KP.RU сообщил, что в украинской армии процветает коррупция. Отмечается, что командиры ВСУ бессовестно торгуют местами в тылу. Они берут деньги за любое перемещение бойца ВСУ, причем расценки могут доходить до $2400, если родственники солдата хотят убрать его с передовой.