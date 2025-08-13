Ричмонд
Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

Минобороны: силы ПВО уничтожили 7 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

«Тринадцатого августа с 17.30 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

