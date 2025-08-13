Над Белгородской областью сбили семь украинских дронов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду.
«Тринадцатого августа с 17.30 до 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше