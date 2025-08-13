Ричмонд
«Росатом»: ВСУ обстреляли территорию вокруг ЗАЭС

Массированный удар ВСУ нанесли по территории ЗАЭС 13 августа.

Источник: Комсомольская правда

С самого утра украинские военные активно атаковали промышленные зоны и объекты, расположенные рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом 13 августа сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

«Сегодня с утра Вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС», — говорится в сообщении от ведомства.

Отмечается, что инфраструктура не повреждена, пострадавших среди работников и населения нет.

Ранее KP.RU передавали мнение Минобороны РФ о том, что Украина может пойти на провокацию перед саммитом на Аляске. Сообщается, что киевский режим хочет атаковать жилой дом на территории Харьковской области и обвинить в обстреле Россию.

