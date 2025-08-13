Эксперт Кнутов: мини- «Орешник» может быть с мощной кассетной боеголовкой

В начале недели прозвучало заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о новом виде вооружения, дополняющем комплекс «Орешник». Сегодня появилась новость о мини-версии «Орешника», которая может быть испытана в боевых условиях против ВСУ. Что же это за оружие?
Свои предположения о новейшей российской разработке сделал военный эксперт Юрий Кнутов. Он поделился своими выводами с aif.ru, рассказав, что мини-версией «Орешника», которой в интернете даже присвоили название «Свирель», может быть одна из новейших ракет средней дальности.
В отличие от «Орешника» она не будет выходить в ближний космос и атаковать оттуда, разрушая объекты противника за счет огромной кинетической энергии. Мини- «Орешник», по мнению эксперта Кнутова, это ракета средней дальности с мощной боевой частью в кассетном исполнении.
«Пока нет официального заявления Минобороны или представителей завода-разработчика, гадать, что это за ракета, сложно, — объяснил эксперт. — Но лично мое предположение, что это ракета средней дальности с более мощной, в сравнении с “Искандером”, кассетной боевой частью».