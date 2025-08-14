Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) … Двадцать шесть вооруженных атак — на горловском направлении. Две вооруженные атаки — на ясиноватском направлении. Всего выпущено 30 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

В управление поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Также управление сообщает о гибели одного и ранении еще одного человека 12 августа в Горловке и ранении двух человек 5 августа в Новоукраинке.

За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.