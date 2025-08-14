Украинские войска 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

«Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) … Двадцать шесть вооруженных атак — на горловском направлении. Две вооруженные атаки — на ясиноватском направлении. Всего выпущено 30 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В управление поступили сведения о ранении двух мирных жителей. Также управление сообщает о гибели одного и ранении еще одного человека 12 августа в Горловке и ранении двух человек 5 августа в Новоукраинке.
За предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.