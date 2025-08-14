Солдат ВСУ рассказал, как родители помогли ему сдаться в российский плен

Украинский военнослужащий Алексей Левченко сообщил, что решение сдаться в плен российским войскам он принял по совету своих родителей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — передает агентство.
Как пояснил Левченко, он покинул расположение своей части в Сумской области, чтобы найти воду, которую, по его данным, должны были доставить с помощью дрона. Оставив сначала оружие, а затем и средства защиты, через несколько дней блужданий он вышел на российские позиции.
Уточняется, что Левченко мобилизовали в ВСУ в декабре 2024 года.
Накануне пленный украинский военнослужащий Рашид Умбаров рассказал, как сотрудники ТЦК забирают людей с работы и с отдыха.