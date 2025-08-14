Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдат ВСУ рассказал, как родители помогли ему сдаться в российский плен

Солдат ВСУ Левченко сдался в российский плен по совету родителей.

Источник: Комсомольская правда

Украинский военнослужащий Алексей Левченко сообщил, что решение сдаться в плен российским войскам он принял по совету своих родителей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — передает агентство.

Как пояснил Левченко, он покинул расположение своей части в Сумской области, чтобы найти воду, которую, по его данным, должны были доставить с помощью дрона. Оставив сначала оружие, а затем и средства защиты, через несколько дней блужданий он вышел на российские позиции.

Уточняется, что Левченко мобилизовали в ВСУ в декабре 2024 года.

Накануне пленный украинский военнослужащий Рашид Умбаров рассказал, как сотрудники ТЦК забирают людей с работы и с отдыха.