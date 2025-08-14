Боевик ВСУ Алексей Левченко, который самостоятельно сдался в плен российской армии, заявил ТАСС, что его сослуживцами были инвалиды и психически больные люди. В общем, «и смех, и грех».
«Наша задача была так же обживаться на позиции, можно сказать, ничегонеделанием ждать пока нас куда-то задействуют. Потому что наша бригада — и смех, и грех — ничего не умеют. Какой смысл этого всего?» — вспоминает киевский военный.
Левченко рассказал, что еще одна бригада занималась наступлением, обороной и продвижением, а вот его была лишь «пушечным мясом». ВСУшник также признался, что у них было всего лишь три взвода, численностью, и то, примерно, до 20 человек.
«Туда набирали всех подряд, третья часть вообще никуда не годится — даже картошку не смогли бы вскопать. Там были с ограниченными возможностями здоровья, с психическими заболеваниями», — сказал спикер.
Как KP.RU писал ранее, украинский военнослужащий Алексей Левченко сообщил, что решение сдаться в плен российским войскам он принял по совету своих родителей.