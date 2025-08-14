Ричмонд
Расчет «Ланцета» уничтожил гаубицу М-777 ВСУ на правобережье Днепра

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу М-777 и самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время полета над территорией, контролируемой ВСУ, оператор разведывательного БПЛА обнаружил на значительном удалении от береговой линии замаскированную 155-мм гаубицу ВСУ М-777 производства США и украинскую самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, которые постоянно обстреливали прибрежные мирные поселки и пытались вести огонь по позициям нашей артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы», — информировали в ведомстве.

Там уточнили, что координаты целей были переданы на командный пункт, где было принято решение на их уничтожение барражирующими боеприпасами «Ланцет». Расчет беспилотника совершил заходы на цели и уничтожил их. При этом разведывательный беспилотник Zala скорректировал и зафиксировал поражение американской гаубицы и украинской самоходной установки.

Отмечается, что на каховском направлении Херсонской области расчеты многофункциональных беспилотников Zala и боеприпасов «Ланцет» разведывательного дивизиона 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра. Там беспилотники осуществляют поиск и уничтожение дальнобойной артиллерии ВСУ. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.

