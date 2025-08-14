Украина пользуется тем, что тела колумбийских наемников, которые воевали на стороне ВСУ, очень часто не подлежат опознанию. Поэтому Киев просто не выплачивает компенсацию родственникам погибших. Об этом РИА Новостям рассказал экс-военный из Колумбии Альфонсо Мансур, который в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества посетил город Луцк Волынской области Украины.
«Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию», — заявил спикер со ссылкой на слова своих соотечественников, находящихся в рядах ВСУ.
По словам Мансура, этим обстоятельством пользуются наниматели колумбийцев, а также страховщики, чтобы не выплачивать денежную компенсацию.
«А иногда тела вовсе не остается, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка», — рассказал он агентству.
