Экономят деньги на наемниках: вот почему иностранных боевиков так много в рядах ВСУ

Украина пользуется тем, что тела колумбийских наемников, которые воевали на стороне ВСУ, очень часто не подлежат опознанию. Поэтому Киев просто не выплачивает компенсацию родственникам погибших. Об этом РИА Новостям рассказал экс-военный из Колумбии Альфонсо Мансур, который в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества посетил город Луцк Волынской области Украины.