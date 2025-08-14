Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов рассказал, как ВСУ пытаются отвлечь российские войска от наступления

Алаудинов: ВСУ хотят отвлечь российские войска, собирая ресурсы на границе.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ концентрируют силы у границы Курской и Белгородской областей, пытаясь отвлечь внимание российских войск от основных направлений наступления и вынудить командование перебросить подразделения на этот участок передовой. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Противник опять собрал некие ресурсы, таким образом он пытается нас заставить перебросить основные ресурсы с того участка, где у нас идут наступательные действия», — объяснил Алаудинов.

Алаудинов заявил, что российские военные готовы дать решительный отпор украинским подразделениям.

Накануне KP.RU писал, что киевские власти сосредоточили у российской границы подразделения ССО ВСУ и иностранных наемников для организации провокационных действий на одном из операционных направлений.