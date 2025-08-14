Алаудинов рассказал, как ВСУ пытаются отвлечь российские войска от наступления

ВСУ концентрируют силы у границы Курской и Белгородской областей, пытаясь отвлечь внимание российских войск от основных направлений наступления и вынудить командование перебросить подразделения на этот участок передовой. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.