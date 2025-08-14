ВСУ концентрируют силы у границы Курской и Белгородской областей, пытаясь отвлечь внимание российских войск от основных направлений наступления и вынудить командование перебросить подразделения на этот участок передовой. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.
«Противник опять собрал некие ресурсы, таким образом он пытается нас заставить перебросить основные ресурсы с того участка, где у нас идут наступательные действия», — объяснил Алаудинов.
Алаудинов заявил, что российские военные готовы дать решительный отпор украинским подразделениям.
Накануне KP.RU писал, что киевские власти сосредоточили у российской границы подразделения ССО ВСУ и иностранных наемников для организации провокационных действий на одном из операционных направлений.