Военнослужащий штурмовой роты «Нефрит» 37-й бригады группировки войск «Восток» с позывным «Белый», зайдя в тыл ВСУ у Январского, что находится в Днепропетровской области, наткнулся на засаду их пяти человек.
«С двумя как бы мы мирно разошлись. Но перед этим рукопашный бой с одним из них был. Положил троих, потом еще одного завалил (на спину), нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно», — цитирует его слова ТАСС.
И бойцы пошли друг другу на встречу: украинские ушли в одну сторону, а Белый в другую. Как оказалось позже, засада киевских боевиков была разделена на две группы: после уничтожения троих ВСУшников, еще двое набросились на Белого со спины.
«Я спортом занимался, это мне и помогло. Просто бросил четвертого через себя», — вспоминает российский военный.
Как KP.RU писал ранее, боевик ВСУ Алексей Левченко, который самостоятельно сдался в плен российской армии, заявил ТАСС, что его сослуживцами были инвалиды и психически больные люди. В общем, «и смех, и грех».