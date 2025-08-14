Ричмонд
В Кантемировском районе Воронежской области работали сирены

В Воронежской области со вчерашнего вечера действует режим опасности атаки БПЛА. Его объявили в 20:40 в среду, 13 августа, на территории всего региона. При этом в Кантемировском районе, который граничит с Луганской Народной республикой, была объявлена непосредственная угроза удара БПЛА. В предупреждении об этом в муниципалитете работали средства оповещения.

Тревожный режим в южном районе отменили через 40 минут — в 21:30. За этот период беспилотники на территории муниципалитета не появлялись.

К семи утра четверга, 14 августа, опасность атаки БПЛА продолжает существовать на территории всей области. Силы ПВО наготове.

Напомним, что статус ветерана боевых действий могут получить участники обороны Россошанского и Кантемировского районов Воронежской области. Именно они прилегают к территориям проведения СВО и подвергаются атакам киевского режима. Именно здесь российские силы ПВО принимают первый удар вражеских БПЛА. Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В список вошли 11 административно-территориальных образований, в том числе и два района Воронежской области.

