В Миллерове после атаки БПЛА в частном доме выбило стекла

Ростовская область, 14 августа 2025. DON24.RU. Ночью в Миллерове после атаки БПЛА в частном доме выбило стекла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерове выбиты стекла, поврежден забор», — написал Слюсарь.

Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

