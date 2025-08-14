В Миллерове после атаки БПЛА в частном доме выбило стекла

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерове выбиты стекла, поврежден забор», — написал Слюсарь.
Он добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.
