Ночью 14 августа в Самарской области была опасность атаки беспилотников

В Самарской области уже объявлен отбой угрозе атаки БПЛА.

Опасность атаки беспилотников объявляли в Самарской области ночью 14 августа. Сообщение с предупреждением появилось в официальном приложении МЧС около 03.00.

Спустя три часа, примерно в 06.00, в регионе объявили отбой угрозы БПЛА. За это время сообщений о каких-то ЧП не поступало. Аэропорт Курумоч работал в обычном режиме, серьезных задержек в расписании самолетов не было.

В последнее время угрозу атаки беспилотников в Самарской области объявляют довольно часто. Из-за этого в регионе возникают перебои в работе мобильного интернета.

