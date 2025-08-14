Ричмонд
Над регионами России за ночь сбили 44 украинских БПЛА

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над акваторией Черного моря, 9 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Республики Крым, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Белгородской области и 1 — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

