Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Башкирии отправили в зону СВО спецоборудование

Гуманитарная помощь потребуется военнослужащим для улучшения работы комплексов радиоэлектронной борьбы, командных пунктов, БПЛА, раций и других средств коммуникации.

Источник: Госсобрание Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии отправили в зону СВО новейшие системы связи. Как сказал спикер парламента республики Константин Толкачёв, оборудование военного назначение станет основой для работы комплексов радиоэлектронной борьбы, командных пунктов, БПЛА, раций и других средств коммуникации. По его словам, груз полностью соответствует техническим требованиям и обеспечит надёжную связь для воинских подразделений.

«Мы поддерживаем коммуникацию практически со всеми подразделениями, где служат наши земляки, и всегда реагируем на их запросы, — сказал Константин Толкачёв. — Помощь формируется по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений. Только за 2024 год собрано и отправлено помощи на сумму свыше 150 миллионов рублей, приобретается все самое необходимое в зоне СВО. Эта работа продолжается в ежедневном режиме, в том числе и во время парламентских каникул».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше