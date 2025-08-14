Силы ПВО за ночь уничтожили 44 БПЛА над Россией

Российские системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа.
Основная часть воздушных целей была нейтрализована над акваторией Чёрного моря — 14 единиц. Над территорией Волгоградской области перехвачено девять БПЛА, над Республикой Крым — семь, над Ростовской областью — ещё семь. Краснодарский край отразил атаку четырех беспилотников, Белгородская область — двух. Над Азовским морем сбит один летательный аппарат.
Тем временем Вооруженные силы России продолжают выполнять цели спецоперации. Накануне военнослужащие группировки войск «Центр» освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Суворово и Никаноровку.