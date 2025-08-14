Семь дронов сбили в Ростовской области в ночь на четверг

В ночь на четверг, 14 августа, дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников над Ростовской областью и сбили семь дронов. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за ночь по стране сбили 44 беспилотника самолетного типа. Из них 14 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, девять — над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым. Четыре БПЛА сбили в соседнем Краснодарском крае, еще два — над Белгородской областью и один — над акваторией Азовского моря.
