ФСБ оценила ущерб Украины от ударов по производству ракет «Сапсан»: он значительно превысил потери РФ от «Паутины»

ФСБ оценила ущерб от удара по производству украинских ракет «Сапсан».

Федеральная служба безопасности России провела сравнительный анализ последствий двух операций. Согласно документам ведомства, ущерб украинской оборонной промышленности от поражения производства дальнобойных ракет «Сапсан» существенно превысил потери РФ от операции «Паутина».

В материалах ФСБ подчеркивается, что нанесенный урон украинскому военно-промышленному комплексу имеет колоссальные масштабы и не идет в сравнение с результатами операции, проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции Паутина», — сказали в ведомстве.

Напомним, уникальная спецоперация Министерства обороны России и ФСБ позволила предотвратить реальную угрозу страшных ракетных ударов вглубь России. Еще в 2024 году стала известна информация о том, что Украина начинает производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».