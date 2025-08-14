ФСБ оценила ущерб Украины от ударов по производству ракет «Сапсан»: он значительно превысил потери РФ от «Паутины»

Напомним, уникальная спецоперация Министерства обороны России и ФСБ позволила предотвратить реальную угрозу страшных ракетных ударов вглубь России. Еще в 2024 году стала известна информация о том, что Украина начинает производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».