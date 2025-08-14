Российские силы уничтожили объекты киевского режима, на которых производились дальнобойные баллистические ракеты, которыми ВСУ могли наносить удары вглубь территории РФ, сообщили в ФСБ России.
Речь шла об оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Сапсан», разработка и выпуск которых осуществлялись при финансовой поддержке и участии одной из западноевропейских стран. Информацию об этом удалось получить в рамках операции Федеральной службы безопасности.
Российская сторона смогла определить точные координаты зданий и сооружений, которые использовались для этого производства. Также было установлено местонахождение средств ПВО, которые прикрывали указанные объекты. ВС РФ уничтожили все цели.
Напомним, 9 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по предприятию, на котором в Днепропетровске ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, он проинформировал о поражении цеха сборки дронов на территории этого города.