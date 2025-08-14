Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили объекты Киева по выпуску дальнобойных баллистических ракет

На объектах Киева, которые были поражены ВС РФ, производились оперативно-тактические ракетные комплексы.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы уничтожили объекты киевского режима, на которых производились дальнобойные баллистические ракеты, которыми ВСУ могли наносить удары вглубь территории РФ, сообщили в ФСБ России.

Речь шла об оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Сапсан», разработка и выпуск которых осуществлялись при финансовой поддержке и участии одной из западноевропейских стран. Информацию об этом удалось получить в рамках операции Федеральной службы безопасности.

Российская сторона смогла определить точные координаты зданий и сооружений, которые использовались для этого производства. Также было установлено местонахождение средств ПВО, которые прикрывали указанные объекты. ВС РФ уничтожили все цели.

Напомним, 9 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по предприятию, на котором в Днепропетровске ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, он проинформировал о поражении цеха сборки дронов на территории этого города.