ВС РФ уничтожили объекты Киева по выпуску дальнобойных баллистических ракет

Речь шла об оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Сапсан», разработка и выпуск которых осуществлялись при финансовой поддержке и участии одной из западноевропейских стран. Информацию об этом удалось получить в рамках операции Федеральной службы безопасности.