Андрей Бочаров прокомментировал ночную атаку БпЛА на нефтезавод Волгограда

Падение обломков вражеского летательного аппарата привело к розливу нефтепродуктов и пожару на НПЗ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 14 августа силы ВСУ вторую ночь подряд атаковали Волгоградскую область. По данным Минобороны РФ, в небе над регионом было подавлено и уничтожено девять беспилотников самолетного типа.

В результате ночного налета никто не пострадал среди граждан, однако обломки сбитых БпЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода на юге города-героя.

«Возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — прокомментировал ситуацию глава региона Андрей Бочаров.

Всего за ночь на территории России было уничтожено 44 летательных аппарата сил ВСУ. 14 из них подавлены над акваторией Черного моря, по семь над Ростовской областью и Республикой Крым, четыре над Краснодарским краем, два над Белгородской областью и еще один в акватории Азовского моря.

