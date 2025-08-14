Алаудинов рассказал о большом прорыве российских войск в ДНР

Позже военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал действия российских подразделений по освобождению города Доброполье в ДНР. Делается это, отметил военкор, чтобы исключить возможность прорыва противника на покровско-мирноградскую агломерацию с севера с целью деблокады гарнизонов этих городов.