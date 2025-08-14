Ричмонд
Алаудинов рассказал о большом прорыве российских войск в ДНР

ВС РФ добиваются больших успехов в продвижении вглубь территории противника.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные осуществили большой прорыв на красноармейском направлении в ДНР и теперь серьезно продвигаются на этом участке. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

В настоящее время, добавил собеседник агентства, ВС РФ ведут основные наступательные действия, достигая больших успехов в продвижении вглубь территории и ее освобождении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы на поле боя из-за продвижения России на одном из участков и распорядился направить дополнительные силы для под Красноармейск (украинское название — Покровск, — прим. ред.) в ДНР.

Позже военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал действия российских подразделений по освобождению города Доброполье в ДНР. Делается это, отметил военкор, чтобы исключить возможность прорыва противника на покровско-мирноградскую агломерацию с севера с целью деблокады гарнизонов этих городов.