ФСБ: Минск и Москва попадали в радиус поражения комплексом «Сапсан»

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинским баллистическим ракетным комплексом «Сапсан», это следует из материалов, обнародованных ФСБ России.
ФСБ и российские военные сорвали планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» для нанесения ударов вглубь России.
Российская сторона имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса «Сапсан», в том числе точные координаты зданий и сооружений задействованных в этой программе предприятий.
«В 2024 году в ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов “Сапсан”…, предназначенных для нанесения ударов вглубь территории России на 500 — 750 километров», — отмечается в материалах.
Среди прочего ведомство показало карту возможной досягаемости ракет «Сапсан» при их запуске с территории Украины: согласно ей, в радиус поражения попадали такое города, как Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и ряд других.
По данным ФСБ, проведенная Россией операции нанесла военно-промышленному комплексу Украины колоссальный ущерб. Техническая база производства дальнобойных баллистических ракет ликвидирована.
Также в ФСБ уточнили, что финансирование производства «Сапсана» производила Германия, соответствующий документ Киев и Берлин подписали в мае текущего года.
Что такое «Сапсан»
Украина разрабатывала свой оперативно-тактический комплекс (ОТРК) с 1994 по 2003 годы. Работы вело конструкторское бюро «Южное». Тем не менее, ОТРК так и не был построен.
Создавать «Сапсан» начали в 2006-м, но сроки разработки постоянно откладывались, а в 2013 году проект закрыли. Правда, уже через три года вновь было решено создавать свой ОТРК.
Заявлялось, что «Сапсан» будет способен бить на дистанции от 280 до 500 километров.