Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео уничтожения M142 HIMARS в Сумской области

Баллистическая ракета ОТРК «Искандер» уничтожила американскую реактивную установку M142 HIMARS на позиции для стрельбы в Сумской области. Кадры удара опубликовал канал «Изнанка».

Реактивную систему ВСУ выследили ночью на развилке грунтовых дорог у села Жихово. РСЗО выехала туда, чтобы дать залп по гражданским объектам на территории России.

Судя по мощности взрыва, HIMARS был с полным боекомплектом.

Американская реактивная система разлетелась на раскаленные клочья, усеявшие обширную территорию. Это хорошо заметно в тепловизор БПЛА-разведчика ВС РФ, присланного к месту удара для объективного контроля.

Ранее в Сумской области БПЛА «Герань» сожгли редчайшую зенитную систему С-300 В, поставленную украинцами у границы, чтобы сбивать «Искандеры».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше