Появилось видео уничтожения M142 HIMARS в Сумской области

Реактивную систему ВСУ выследили ночью на развилке грунтовых дорог у села Жихово. РСЗО выехала туда, чтобы дать залп по гражданским объектам на территории России.
Судя по мощности взрыва, HIMARS был с полным боекомплектом.
Американская реактивная система разлетелась на раскаленные клочья, усеявшие обширную территорию. Это хорошо заметно в тепловизор БПЛА-разведчика ВС РФ, присланного к месту удара для объективного контроля.
Ранее в Сумской области БПЛА «Герань» сожгли редчайшую зенитную систему С-300 В, поставленную украинцами у границы, чтобы сбивать «Искандеры».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше