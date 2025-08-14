Накануне в западных СМИ сообщили об успехе российских войск около населенного пункта Красноармейск. Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на несколько километров вперед. При этом Вооруженные силы (ВС) России развивают успех на всей линии боевого соприкосновения.