Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в Сумской области. Штурмовики 95-й бригады украинской армии потеряли боеспособность и боевой дух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области», — заявил собеседник агентства.
По его словам, командование украинской армии делает ставку на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке бронетехники.
Накануне в западных СМИ сообщили об успехе российских войск около населенного пункта Красноармейск. Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на несколько километров вперед. При этом Вооруженные силы (ВС) России развивают успех на всей линии боевого соприкосновения.