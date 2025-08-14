В Пермском крае простятся с Владимиром Хорунжим, погибшим в бою на СВО

Весной 2023 года Владимир принял решение добровольцем отправиться на СВО. Контракт истёк, и мужчина на какое-то время вернулся на прежнее место работы. Но летом 2024 года он вновь уехал в зону СВО. Был ранен, прошёл лечение и опять вернулся в строй. В одном из боёв жизнь Владимира Хорунжего оборвалась. У него остались жена, двое детей и пожилая мама.