В Пермском крае простятся с Владимиром Хорунжим, погибшим в бою на СВО

Друзья и родные простятся с Владимиром Хорунжим, погибшим в бою на СВО, рассказали в администрации ЗАТО «Звёздный» Пермского края.
Владимир родился 14 октября 1974 года в Перми. В 1992 году он окончил школу № 128, а затем поступил в Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознамённое училище ракетных войск, где проучился 3,5 года.
С 2013 года Владимир Хорунжий трудился в компании «Навигатор», был прорабом-начальником участка. Все, кто работал с Владимиром, говорят о его трудолюбии, целеустремлённости, компетентности и постоянном стремлении повышать уровень своих знаний и умений.
«Он отличался пунктуальностью и надёжностью, проявлял выдержку и терпение, был исполнительным и принципиальным, отзывчивым и добрым человеком, имел правильные жизненные приоритеты и ориентиры. С удовольствием участвовал в общественной жизни коллектива и обладал высоким авторитетом у подчинённых», — вспоминают коллеги погибшего.
Весной 2023 года Владимир принял решение добровольцем отправиться на СВО. Контракт истёк, и мужчина на какое-то время вернулся на прежнее место работы. Но летом 2024 года он вновь уехал в зону СВО. Был ранен, прошёл лечение и опять вернулся в строй. В одном из боёв жизнь Владимира Хорунжего оборвалась. У него остались жена, двое детей и пожилая мама.
Владимира проводят в последний путь 14 августа. Траурная церемония будет проходить во Дворце культуры Звёздного.
