Минобороны: ВС РФ уничтожили четыре ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили четыре ЗРК Patriot, защищавшие заводы на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В июле российские военные только в Днепропетровской области Украины уничтожили четыре ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В течение июля российская армия нанесла массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования по КБ и военным заводам Украины.

И одновременно с этим ВС РФ поражали развернутые для обороны этих объектов комплексы западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожено четыре ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

Москва в очередной раз нарушила планы Киева. ВС РФ высокоточными ударами ликвидировали все объекты ВСУ по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» в трех областях. Детонация, после поражения объектов, длилась целых четыре дня.

Позже ФСБ раскрыла детали уничтожения четырёх заводов по производству «Сапсанов». Ведомство опубликовало кадры ударов российских военных.