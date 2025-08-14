Ричмонд
Британия отказалась от ключевой идеи «коалиции желающих»: она предложила другой план по Украине

Times: Британия отказалась от идеи размещения миротворческих войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лондон отказался от плана по развертыванию 30-тысячного контингента якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом пишет The Times.

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — сказано в публикации.

Как передает издание, вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил союзникам заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, а также помощью в подготовке украинских военных и разминировании Черного моря.

По данным издания, британский премьер заявил, что сейчас есть «реальный шанс заключить сделку, и что европейские союзники пообещали помочь в ее реализации».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обещал, что так называемая «коалиция желающих» будет патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией. Для этого собирались выделить 50 тысяч «миротворцев».

