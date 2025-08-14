ФСБ добыла аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан»

На одной из записей сотрудники предприятия обсуждают контракт на производство ракетного комплекса. На другой они говорят о провалившихся мерах безопасности на Павлоградском заводе. Помимо прочего упоминается сотрудник, которому отменили бронь от мобилизации.
Утром 14 августа стало известно, что в рамках совместной операции ФСБ России и Минобороны нанесли поражение объектам ВПК Украины, которые задействовались в создании ракетных комплексов «Сапсан». В результате планы Украины по развитию собственной ракетной программы были сорваны на длительный срок.
По данным ФСБ России, украинцы планировали использовать баллистические ракеты «Сапсан» для ударов вглубь РФ на расстояние 500−750 км. В радиус их поражения теоретически попадали Москва, Донецк, Калуга, Тула и другие города, а также российский ядерный центр в Сарове в Нижегородской области.
Как сообщила британская газета The Times, массовое производство баллистической ракеты «Сапсан» на Украине началось в конце июня.