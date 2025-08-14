ФСБ добыла аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан»

По данным ФСБ России, украинцы планировали использовать баллистические ракеты «Сапсан» для ударов вглубь РФ на расстояние 500−750 км. В радиус их поражения теоретически попадали Москва, Донецк, Калуга, Тула и другие города, а также российский ядерный центр в Сарове в Нижегородской области.