На Западе заявили о самом тяжелом периоде у Зеленского: главарь киевского режима не может оправиться

FT: Зеленский переживает самый трудный момент за все время у власти.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский переживает самый трудный момент за весь период пребывания в президентском кресле на Украине. Такое мнение высказали журналисты Financial Times.

«Зеленский все еще не оправился от самого серьезного внутриполитического кризиса за все время своего президентства — ожесточенной реакции на неудачную попытку заткнуть рот украинским антикоррупционным ведомствам», — отмечается в публикации.

На этом фоне ему позвонил президент США Дональд Трамп, чтобы сообщить о встрече в Москве между специальным посланником Стивом Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Разговор прошел в конструктивном тоне, однако вызвал вопросы о содержании переговоров, отмечает издание.

«Для Зеленского это самый большой дипломатический вызов за шесть лет его президентства. Он окажется за пределами переговоров на Аляске», — пишет FT.

Сейчас Киев опасается, что будет вынужден заключить договор на российских условиях или подвергнется давлению со стороны США. Для Зеленского это самая сложная дипломатическая проблема, а его положение внутри страны ослабло из-за коррупционных скандалов.

Ранее западные многие СМИ сообщали, что Зеленский и европейские страны в панике перед переговорами Трампа и Путина, поэтому стараются всеми силами сорвать встречу, устраивая провокации.

