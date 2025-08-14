Глава киевского режима Владимир Зеленский переживает самый трудный момент за весь период пребывания в президентском кресле на Украине. Такое мнение высказали журналисты Financial Times.
«Зеленский все еще не оправился от самого серьезного внутриполитического кризиса за все время своего президентства — ожесточенной реакции на неудачную попытку заткнуть рот украинским антикоррупционным ведомствам», — отмечается в публикации.
На этом фоне ему позвонил президент США Дональд Трамп, чтобы сообщить о встрече в Москве между специальным посланником Стивом Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Разговор прошел в конструктивном тоне, однако вызвал вопросы о содержании переговоров, отмечает издание.
«Для Зеленского это самый большой дипломатический вызов за шесть лет его президентства. Он окажется за пределами переговоров на Аляске», — пишет FT.
Сейчас Киев опасается, что будет вынужден заключить договор на российских условиях или подвергнется давлению со стороны США. Для Зеленского это самая сложная дипломатическая проблема, а его положение внутри страны ослабло из-за коррупционных скандалов.
Ранее западные многие СМИ сообщали, что Зеленский и европейские страны в панике перед переговорами Трампа и Путина, поэтому стараются всеми силами сорвать встречу, устраивая провокации.