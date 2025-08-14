Опубликована карта радиуса возможного поражения «Сапсана»: какие города могли попасть под удар украинских ракет

В представленных документах содержится карта возможной досягаемости украинских ракет, которые могли поражать цели на расстоянии 500−750 километров. При запуске с территории Украины в зону поражения попадали не только приграничные территории, но и глубокие тыловые города: Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и другие населённые пункты.