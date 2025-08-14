Ричмонд
Опубликована карта радиуса возможного поражения «Сапсана»: какие города могли попасть под удар украинских ракет

ФСБ опубликовала карту с радиусом возможного поражения ракетами «Сапсан».

Источник: Комсомольская правда

Москва и Минск попали бы в радиус поражения украинского баллистического ракетного комплекса «Сапсан». ФСБ обнародовала материалы, свидетельствующие о потенциальной угрозе российским и белорусским городам.

В представленных документах содержится карта возможной досягаемости украинских ракет, которые могли поражать цели на расстоянии 500−750 километров. При запуске с территории Украины в зону поражения попадали не только приграничные территории, но и глубокие тыловые города: Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и другие населённые пункты.

ФСБ: Москва и Минск попадали в радиус поражения украинских ракет «Сапсан».

Помимо прочего под удар «Сапсана» попадал бы закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр.

Напомним, ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению четырех украинских объектов, задействованные в производстве комплексов дальнобойных ракет «Сапсан». По данным российских спецслужб, украинская сторона планировала использовать ракетные комплексы «Сапсан» для ударов по глубоким тылам России, получив на это санкцию стран НАТО.

