Опубликована карта радиуса возможного поражения «Сапсана»: какие города могли попасть под удар украинских ракет

Москва и Минск попали бы в радиус поражения украинского баллистического ракетного комплекса «Сапсан». ФСБ обнародовала материалы, свидетельствующие о потенциальной угрозе российским и белорусским городам.
В представленных документах содержится карта возможной досягаемости украинских ракет, которые могли поражать цели на расстоянии 500−750 километров. При запуске с территории Украины в зону поражения попадали не только приграничные территории, но и глубокие тыловые города: Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и другие населённые пункты.
Помимо прочего под удар «Сапсана» попадал бы закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр.
Напомним, ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению четырех украинских объектов, задействованные в производстве комплексов дальнобойных ракет «Сапсан». По данным российских спецслужб, украинская сторона планировала использовать ракетные комплексы «Сапсан» для ударов по глубоким тылам России, получив на это санкцию стран НАТО.