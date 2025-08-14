Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 22 дрона ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнило военное ведомство, 14 дронов врага ликвидировали над Черным морем, 7 — над Крымом и 1 — над Азовским морем. Всего в период с 20:00 13 августа до 7:00 14 августа над регионами России устранили 44 БПЛА противника самолетного типа.
Отметим, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту не было перекрыто за прошедшую ночь. Как сообщил Telegram-канал информационного центра, который оперативно уведомляет о ситуации на пунктах досмотра, по состоянию на 9:00 в четверг со стороны Тамани очереди нет. Со стороны полуострова образовалась пробка из 860 автомобилей, что составляет около трех часов ожидания.