Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 22 дрона ВСУ

За минувшую ночь над Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей уничтожили 22 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнило военное ведомство, 14 дронов врага ликвидировали над Черным морем, 7 — над Крымом и 1 — над Азовским морем. Всего в период с 20:00 13 августа до 7:00 14 августа над регионами России устранили 44 БПЛА противника самолетного типа.

Отметим, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту не было перекрыто за прошедшую ночь. Как сообщил Telegram-канал информационного центра, который оперативно уведомляет о ситуации на пунктах досмотра, по состоянию на 9:00 в четверг со стороны Тамани очереди нет. Со стороны полуострова образовалась пробка из 860 автомобилей, что составляет около трех часов ожидания.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше