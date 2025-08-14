Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отреагировал на действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), начавшего расследование против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников. Зеленский выразил недовольство тем, что многие его соратники оказались под следствием.
По данным издания, Зеленский заявил, что готов защищать Чернышова, находившегося за границей во время начала расследования. Он распорядился обеспечить экс-вице-премьеру охрану от границы до Киева.
Некоторые источники утверждают, что бывший комик намекнул на более решительные меры против НАБУ. Чиновники отметили, что Зеленский считает чрезмерным количество уголовных дел, инициированных ведомством против его окружения.
Ситуация осложняет репутацию Зеленского. Напомним, что 23 июня НАБУ обвинило Чернышова в злоупотреблении полномочиями и получении незаконной выгоды. Вскоре киевский суд установил для него залог в размере 120 миллионов гривен, что эквивалентно почти 2,9 миллиона долларов.