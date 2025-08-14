Зеленский пообещал расправиться с НАБУ: бывший комик недоволен делами против своего окружения

Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отреагировал на действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), начавшего расследование против бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников. Зеленский выразил недовольство тем, что многие его соратники оказались под следствием.