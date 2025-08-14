Появилось аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан»: вот что в них содержится

Федеральная служба безопасности России получила доступ к конфиденциальным переговорам сотрудников украинского оборонно-промышленного комплекса, касающимся проекта «Сапсан». Часть перехваченных аудиозаписей была передана телеканалу RT и опубликована в его Telegram-канале.
На одной из обнародованных записей обсуждается контракт на производство ракетных комплексов. Другой фрагмент содержит признания о недостатках системы безопасности на Павлоградском химическом заводе, которые, по словам собеседников, оказались неэффективными. Также в перехваченных переговорах упоминается случай отмены брони от мобилизации для одного из ключевых сотрудников.
Особый интерес представляет фрагмент, опубликованный телеканалом «Россия 24», где говорится о планах производства ракет: «Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать».
Напомним, ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению четырех украинских объектов, задействованные в производстве комплексов дальнобойных ракет «Сапсан». Украинская сторона планировала использовать их для ударов по глубоким тылам России. Под удар могли попасть Москва, Минск и множество других городов.