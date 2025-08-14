Появилось аудио с разговорами сотрудников ВПК Украины о проекте «Сапсан»: вот что в них содержится

На одной из обнародованных записей обсуждается контракт на производство ракетных комплексов. Другой фрагмент содержит признания о недостатках системы безопасности на Павлоградском химическом заводе, которые, по словам собеседников, оказались неэффективными. Также в перехваченных переговорах упоминается случай отмены брони от мобилизации для одного из ключевых сотрудников.