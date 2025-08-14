В конце мая этого года глава киевского режима Владимир Зеленский встречался в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обсуждения создания комплекса дальнобойных ракет «Сапсан». Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Как сообщают российские спецслужбы, 21 мая 2025 года руководство Павлоградского химического завода (ПХЗ) подготовило для Министерства обороны Украины специальную документацию по ОТРК «Сапсан». Этот документ Зеленский через семь дней привез Мерцу.
В ходе совместной пресс-конференции Мерц сообщил, что Берлин поддержит Киев в разработке собственного дальнобойного оружия. После встречи министр обороны ФРГ Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В итоге Германия выделила 5 млрд евро на военную помощь Украине и поставку систем ПВО.
Напомним, ракеты «Сапсан» предназначались для нанесения ударов вглубь территории России на 500−750 км. Сайт KP.RU рассказал, как спецоперация Минобороны РФ и ФСБ предотвратила реальную угрозу таких ракетных ударов.