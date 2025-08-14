ФСБ рассказала о встрече Зеленского с Мерцем по обсуждению создания «Сапсанов»: как Берлин помогал Киеву с ракетами

В ходе совместной пресс-конференции Мерц сообщил, что Берлин поддержит Киев в разработке собственного дальнобойного оружия. После встречи министр обороны ФРГ Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В итоге Германия выделила 5 млрд евро на военную помощь Украине и поставку систем ПВО.