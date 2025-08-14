Ричмонд
ФСБ: на Украине поразили сразу четыре завода по производству ракет «Сапсан»

ФСБ провела операцию совместно с Министерством обороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

Военные российской армии поразили сразу четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Как сообщается, ФСБ совместно с Министерством обороны РФ провела операцию, в ходе которой были поражены Павлоградский химзавод и Павлоградский механический завод в Днепропетровской области, а также Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный НИИ химических продуктов в Сумской области.

По всем этим объектам Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение.

Напомним, ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению объектов, задействованных в производстве «Сапсанов». Киев собирался использовать эти ракеты для ударов по глубоким тылам России. Под удар могли попасть Москва, Минск и множество других городов.