ФСБ: на Украине поразили сразу четыре завода по производству ракет «Сапсан»

Военные российской армии поразили сразу четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Как сообщается, ФСБ совместно с Министерством обороны РФ провела операцию, в ходе которой были поражены Павлоградский химзавод и Павлоградский механический завод в Днепропетровской области, а также Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный НИИ химических продуктов в Сумской области.
По всем этим объектам Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение.
Напомним, ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению объектов, задействованных в производстве «Сапсанов». Киев собирался использовать эти ракеты для ударов по глубоким тылам России. Под удар могли попасть Москва, Минск и множество других городов.