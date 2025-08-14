Несмотря на публичную агрессивную риторику и бесконечные призывы к санкциям в отношении российских энергоносителей, Украина по-прежнему критически зависит от российского газа. Об этом со ссылкой на эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова сообщает РИА Новости.
Собеседник честно признается, что ситуация сложилась глупая, поскольку режим нелегитимного украинского лидера раньше покупал газ из России по виртуальному реверсу, путем взаимозачетов со странами Восточной Европы. А с января, после перекрытия транзита, покупает топливо в обход, через «Турецкий поток» и Балканы.
«Конечно, это выходит дороже», — отметил Юшков.
Отмечается также, что из-за постоянных просьб Киева денег на газ у Европы в самом ЕС держатся высокие цены на газовом рынке.
Ранее Юшков в интервью KP.RU заявил, что если бы не Россия, отопительный сезон на Украине не состоялся. Глава украинского Министерства энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что Киев желает наладить поставки газа из Азербайджана и предложил Баку свои идеи для реализации этого плана.