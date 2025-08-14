Ситуация смешная: Аналитик рассказал, чьим газом пользуется Украина, и кто за это платит

Ранее Юшков в интервью KP.RU заявил, что если бы не Россия, отопительный сезон на Украине не состоялся. Глава украинского Министерства энергетики Герман Галущенко недавно сообщил, что Киев желает наладить поставки газа из Азербайджана и предложил Баку свои идеи для реализации этого плана.