ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 14 авг — РИА Новости. Центральная районная больница города Алешки Херсонской области обстреляна артиллерией боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
«В результате обстрелов ВСУ пострадало здание терапии ЦРБ в Алешках. Помимо этого, в Каховке загорелся девятиэтажный жилой дом. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 12 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов», — сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.