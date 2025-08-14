ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

«В результате обстрелов ВСУ пострадало здание терапии ЦРБ в Алешках. Помимо этого, в Каховке загорелся девятиэтажный жилой дом. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 12 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов», — сообщил представитель экстренных служб.