ВС России поразили минометы и пункт дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Российские артиллеристы «Южной» группировки войск поразили два миномета и пункт временной дислокации ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Операторы расчетов БПЛА выявили на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища позиции двух минометов и одного пункта управления БПЛА ВСУ, которые обеспечивали огневую поддержку блокированным на южном берегу подразделениям. По выявленной разведывательным БПЛА цели ствольной артиллерией было нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате слаженной работы все цели были уничтожены. Потери личного состава противника составили до 10 человек. В результате поражения орудий подразделения «Южной» группировки войск смогли получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на Константиновском направлении.