В Ростове после удара БПЛА повреждены дома на Лермонтовской и Тельмана

В Ростове после атаки беспилотников пострадал человек, повреждения получили многоэтажки в центре города.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, после атаки БПЛА были повреждены жилые дома на Тельмана и Лермонтовской. На месте работают оперативные службы. Есть раненый. Информация уточняется.

