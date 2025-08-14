В Ростове после удара БПЛА повреждены дома на Лермонтовской и Тельмана

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, после атаки БПЛА были повреждены жилые дома на Тельмана и Лермонтовской. На месте работают оперативные службы. Есть раненый. Информация уточняется.
