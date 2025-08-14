Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам

В Славянске-на-Кубани были обнаружены обломки упавших беспилотников по шести адресам. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Источник: Коммерсантъ

Пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. Повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь с 13 на 14 августа средства ПВО РФ сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. Перехваты начались в 20:00 13 августа и завершились в 07:00 14 августа.

По данным ведомства, 14 дронов были уничтожены над Черным морем, а в Краснодарском крае нейтрализовали четыре БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше