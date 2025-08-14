В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки БПЛА по шести адресам

Пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. Повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и автомобиль.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь с 13 на 14 августа средства ПВО РФ сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. Перехваты начались в 20:00 13 августа и завершились в 07:00 14 августа.
По данным ведомства, 14 дронов были уничтожены над Черным морем, а в Краснодарском крае нейтрализовали четыре БПЛА.
