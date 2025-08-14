Слюсарь: 13 человек ранены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Ранее в городе была объявлена ракетная опасность, об этом рассказали в единой госсистеме предупреждения и ликвидации ЧС. Очевидцы также сообщили, что слышали хлопки в городе. Также стало известно, что рано утром, 14 августа, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Ранеными оказались трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгороде удару подверглось здание правительства региона. Сообщается о возгорании легкового автомобиля, в который влетел БПЛА. Кроме того, губернатор Херсонской области заявил об атаке на аквапарк, который расположен в курортном селе Железный Порт.