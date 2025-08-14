Слюсарь: 13 человек ранены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

В результате удара украинских беспилотников по многоквартирным жилым домам в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу», — написал Слюсарь в личном telegram-канале.
Мэр города Александр Скрябин сообщил, что атаке подверглись дома по улицам Тельмана и Лермонтовской. Он подчеркнул, что на данный момент оперативные службы обследуют поврежденные здания. Также идет эвакуация людей. Кроме того, на базе одной из школ уже развернут пункт временного размещения для жителей пострадавших домов, написал Скрябин в telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали здание правительства Белгорода: налет дронов накануне встречи Путина и Трампа.
Ранее в городе была объявлена ракетная опасность, об этом рассказали в единой госсистеме предупреждения и ликвидации ЧС. Очевидцы также сообщили, что слышали хлопки в городе. Также стало известно, что рано утром, 14 августа, украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Ранеными оказались трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгороде удару подверглось здание правительства региона. Сообщается о возгорании легкового автомобиля, в который влетел БПЛА. Кроме того, губернатор Херсонской области заявил об атаке на аквапарк, который расположен в курортном селе Железный Порт.